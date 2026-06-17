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Футбол

Франция все же сумела дожать Сенегал

Команды оставили все интересное на второй тайм.
Сегодня, 00:07       Автор: Андрей Безуглый
Франция - Сенегал / Getty Images
Франция - Сенегал / Getty Images

Во вторник, 16 июня, Франция и Сенегал встречались в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2026.

Первый тайм получился довольно скучным. Обе команды боролись за контроль, совсем забыв про ворота. Самый яркий момент остался за Сенегалом, когда Джексон отправил мяч в левую штангу.

На второй тайм Франция вышла с серьезными намерениями, начав создавать моменты с первых минут. И уже на 66-й минуте Мбаппе наконец размочил счет.  Сенегал ответил голом Джексона, но из офсайда.

Франция продолжила давить, и наконец Барколя оформил комфортный счет на 82-й минуте. Сенегал неожиданно отыграл мяч в компенсированное время, но спасти матч соперник не дал. Мбаппе поставил точку в матче уже на следующей минуте.

Статистика матча Франция - Сенегал 1-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Франция - Сенегал 3:1
Голы: Мбаппе, 66, 90+6, Барколя, 82 - Мбайе, 90+5 

Ожидаемые голы (xG): 1,89 - 0,50
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 6 - 4
Фолы: 5 - 9

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