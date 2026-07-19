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Футбол

Чуамени рассказал, как Дешам пытался спасти Францию при 0:4

Вдохновил команду, но они его подвели.
Сегодня, 11:44       Автор: Валентина Чорноштан
Орельен Чуамени / Getty Images
Орельен Чуамени / Getty Images

Накануне прошёл матч за третье место чемпионата мира, в котором сборная Франции противостояла сборной Англии.

Полузащитник сборной Франции Орельен Чуамени рассказал, что в перерыве после первого тайма, когда счёт был 0:4, Дидье Дешам в раздевалке дал мотивационную речь.

Как передаёт L’Équipe со слов хавбека, наставник призвал игроков проявить гордость и до конца бороться за честь национальной команды.

По словам Чуамени, речь главного тренера помогла футболистам изменить настрой, однако французы так и не смогли спасти матч и уступили со счётом 4:6.

К слову, сборная  Англии впервые за 44 года сумела обыграть Францию в официальном турнире.

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