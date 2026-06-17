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Футбол

Месси повторил рекорд легендарного немца

В 38 лет установил новое достижение.
Сегодня, 08:07       Автор: Валентина Чорноштан
Лео Месси / Getty Images
Лео Месси / Getty Images

Накануне состоялся матч сборной Аргентины против Алжира, в котором главная звезда действующих чемпионов мира - Лео Месси, добился нового достижения на турнире.

По  имеющейся информации, для 38-летнего форварда эта победа стала 17-й в карьере на чемпионатах мира.

Тем самым он сравнялся с рекордом немца Мирослава Клозе и опередил бразильца Кафу, у которого 16 выигранных матчей.

Всего Месси на чемпионатах мира провёл уже 27 встреч. В то же время у Клозе 24 матча на ЧМ, а у Кафу - 20.

К слову, Манчестер Юнайтед готов продать Рэшфорда кому угодно.

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