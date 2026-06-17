Норвегия разгромила Ирак, Аргентина обыграла Алжир
Сборные Ирака и Норвегии выдали зрелищный матч на групповом этапе чемпионата мира‑2026, однако более высокий класс европейской команды в итоге сказался на результате.
Счёт был открыт на 29-й минуте, когда Эрлинг Холанд замкнул прострел Давида Мёллера Вольфе. Впрочем, Ирак быстро восстановил равновесие — Айман Хуссейн после подачи Амира Аль-Аммари эффектным ударом головой сделал счёт 1:1.
Однако ещё до перерыва азиатская команда допустила грубую ошибку в обороне, которой воспользовался Холанд, оформив дубль. Во втором тайме Норвегия полностью контролировала ход встречи и не позволила сопернику вернуться в игру.
В результате матч завершился уверенной победой норвежцев со счётом 4:1. Теперь именно они возглавляют группу I, а Ирак опустился на последнее место в таблице.
Статистика матча Ирак — Норвегия 1-го тура группового этапа ЧМ‑2026
Ирак — Норвегия 1:4
Голы: Айман Хуссейн (39) — Эрлинг Холанд (29, 43), Лео Эстигор (76), Кристиан Торстведт (90+7)
Ожидаемые голы (xG): 0,80 — 2,52
Владение мячом: 39% — 61%
Удары: 11 — 12
Удары в створ: 1 — 5
Угловые: 1 — 5
Фолы: 12 — 13
Ирак: Хаким — Али, Тахсин, Хашим, Доски — Баеш, Аль-Аммари, Исмаэль, Джасим — Хуссейн, Аль-Хамади.
Норвегия: Нюланд — Рюэрсон, Айер, Хеггем, Вольфе — Эдегор, Берге, Аурснес — Серлот, Холанд, Нуса.
Тем временем в группе J сборная Аргентины уверенно разобралась с Алжиром. Героем встречи стал Лионель Месси, оформивший хет-трик.
В начале матча команды обменялись отменёнными голами из-за офсайдов, однако на 17-й минуте Месси открыл счёт, не находясь в офсайде.Под конец первой сорокапятиминутки алжирцы старались отвечать контратаками, однако по-настоящему серьёзных проблем обороне Аргентины не создали.
После перерыва южноамериканцы полностью контролировали игру и регулярно создавали моменты у ворот соперника. На 60-й минуте Месси оформил дубль после удара Макаллистера, а вскоре оформил хет-трик благодаря комбинации с Николасом Гонсалесом.
Следовательно, Аргентина возглавила группу J, а Алжир отправился на четвёртое место в таблице.
Статистика матча Аргентина - Алжир 1-го тура группового этапа ЧМ‑2026
Аргентина - Алжир 3:0
Голы: Месси (17, 60, 76)
Ожидаемые голы (xG): 1,24 — 0,30
Владение мячом: 48% — 52%
Удары: 10 — 7
Удары в створ: 6 — 0
Угловые: 2 — 2
Фолы: 13 — 8
Аргентина: Мартинес — Медина, Л. Мартинес, Ромеро, Монтьель — Альмада, Фернандес, Маккаллистер, де Пауль — Месси, Лаутаро Мартинес.
Алжир: Зидан — Бельгали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури — Маза, Бенталеб, Будауи — Шаиби, Гуири, Хадж Муса.
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