Норвегия разгромила Ирак, Аргентина обыграла Алжир

Сборные Ирака и Норвегии выдали зрелищный матч на групповом этапе чемпионата мира‑2026, однако более высокий класс европейской команды в итоге сказался на результате.

Счёт был открыт на 29-й минуте, когда Эрлинг Холанд замкнул прострел Давида Мёллера Вольфе. Впрочем, Ирак быстро восстановил равновесие — Айман Хуссейн после подачи Амира Аль-Аммари эффектным ударом головой сделал счёт 1:1.

Однако ещё до перерыва азиатская команда допустила грубую ошибку в обороне, которой воспользовался Холанд, оформив дубль. Во втором тайме Норвегия полностью контролировала ход встречи и не позволила сопернику вернуться в игру.

В результате матч завершился уверенной победой норвежцев со счётом 4:1. Теперь именно они возглавляют группу I, а Ирак опустился на последнее место в таблице.

Статистика матча Ирак — Норвегия 1-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Ирак — Норвегия 1:4

Голы: Айман Хуссейн (39) — Эрлинг Холанд (29, 43), Лео Эстигор (76), Кристиан Торстведт (90+7)

Ожидаемые голы (xG): 0,80 — 2,52

Владение мячом: 39% — 61%

Удары: 11 — 12

Удары в створ: 1 — 5

Угловые: 1 — 5

Фолы: 12 — 13

Ирак: Хаким — Али, Тахсин, Хашим, Доски — Баеш, Аль-Аммари, Исмаэль, Джасим — Хуссейн, Аль-Хамади.

Норвегия: Нюланд — Рюэрсон, Айер, Хеггем, Вольфе — Эдегор, Берге, Аурснес — Серлот, Холанд, Нуса.

Тем временем в группе J сборная Аргентины уверенно разобралась с Алжиром. Героем встречи стал Лионель Месси, оформивший хет-трик.

В начале матча команды обменялись отменёнными голами из-за офсайдов, однако на 17-й минуте Месси открыл счёт, не находясь в офсайде.Под конец первой сорокапятиминутки алжирцы старались отвечать контратаками, однако по-настоящему серьёзных проблем обороне Аргентины не создали.

После перерыва южноамериканцы полностью контролировали игру и регулярно создавали моменты у ворот соперника. На 60-й минуте Месси оформил дубль после удара Макаллистера, а вскоре оформил хет-трик благодаря комбинации с Николасом Гонсалесом.

Следовательно, Аргентина возглавила группу J, а Алжир отправился на четвёртое место в таблице.

Статистика матча Аргентина - Алжир 1-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Аргентина - Алжир 3:0

Голы: Месси (17, 60, 76)

Ожидаемые голы (xG): 1,24 — 0,30

Владение мячом: 48% — 52%

Удары: 10 — 7

Удары в створ: 6 — 0

Угловые: 2 — 2

Фолы: 13 — 8

Аргентина: Мартинес — Медина, Л. Мартинес, Ромеро, Монтьель — Альмада, Фернандес, Маккаллистер, де Пауль — Месси, Лаутаро Мартинес.

Алжир: Зидан — Бельгали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури — Маза, Бенталеб, Будауи — Шаиби, Гуири, Хадж Муса.

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