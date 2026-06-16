Манчестер Юнайтед готов продать Рэшфорда кому угодно

Точнее, почти кому угодно.

Манчестер Юнайтед намерен избавиться от Маркуса Рэшфорда, пишет ESPN.

Напомним, что Барселона не стала выкупать англичанина, но готова договориться об еще одной аренде.

Манкунианцы хотят же окончательно попрощаться с нападающим. Клуб выставил его на продажу за 40 млн фунтов.

МЮ готов договориться с любым клубом в мире о продаже Рэшфорда, кроме Манчестер Сити и Ливерпуля.

Напомним, что в прошлом сезоне провел 49 матчей, отличившись 14 голами и 14 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Челси хочет выкупить защитника Реала.

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