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Футбол

Манчестер Юнайтед готов продать Рэшфорда кому угодно

Точнее, почти кому угодно.
Вчера, 23:15       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен избавиться от Маркуса Рэшфорда, пишет ESPN.

Напомним, что Барселона не стала выкупать англичанина, но готова договориться об еще одной аренде.

Манкунианцы хотят же окончательно попрощаться с нападающим. Клуб выставил его на продажу за 40 млн фунтов.

МЮ готов договориться с любым клубом в мире о продаже Рэшфорда, кроме Манчестер Сити и Ливерпуля.

Напомним, что в прошлом сезоне провел 49 матчей, отличившись 14 голами и 14 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Челси хочет выкупить защитника Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Рэшфорд

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