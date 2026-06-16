Челси может подписать защитника Реала

Альваро Каррерас может переехать в Лондон.

Челси определился с заменой Марку Кукурельи, пишет AS.

Напомним, что испанский защитник присоединился к Реалу за 55 млн евро.

На замену Кукурельи Челси хочет подписать теперь защитника Реала, которого он должен заменить, Альваро Каррераса.

Пока еще лондонцы до конца не уверены в сделке, однако активно ее изучают.

Реал же в свою очередь не считает Каррераса неприкосновенным, но все еще не определился с его ролью в клубе.

Ранее также сообщалось, что Реал интересуется хавбеком Боруссии.

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