Реал, Ман Сити и МЮ заинтересовались хавбеком Боруссии

Три топ-клуба следят за ситуацией с Нмечей.

Полузащитник дортмундской Боруссии Феликс Нмеча привлёк внимание сразу нескольких европейских грандов.

Первый, кто заинтересовался услугами хавбека, стал новый тренер Реала - Жозе Моуринью. Как пишет Sky Sport Deutschland, специалист запросил информацию о футболисте сборной Германии.

Помимо испанского гранда, интерес к игроку проявляют Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, однако не так интенсивно, как испанская команда.

Отмечается, что Нмеча продлил контракт с Боруссией до 2030 года и вскоре станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Тем временем Барселона наживётся на переходе Кукурельи в стан врага.

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