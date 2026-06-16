Барселона наживется на переходе Кукурельи в стан врага
Накануне Реал объявил о подписании защитника Челси, однако эта сделка принесёт пользу ещё и Барселоне.
По информации Mundo Deportivo, благодаря механизму солидарных выплат ФИФА часть суммы трансфера получат команды, занимавшиеся подготовкой защитника в юношеском возрасте.
В случае с трансфером Марка Кукурельи часть суммы получит Барселона, а точнее речь идёт о не менее 1,35 млн евро. Добавим, что эта сумма может увеличиться при выполнении бонусных условий сделки.
Источник добавляет, что дополнительные выплаты также предусмотрены для Хетафе, Эспаньола и Брайтона, через которые Кукурелья прошёл в ходе своей карьеры.
Тем временем ещё один клуб намерен вступить в гонку за Тонали, а именно лондонский клуб.
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