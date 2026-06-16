iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона наживется на переходе Кукурельи в стан врага

Воспитанник приносит Барсе деньги, даже уходя в Реал.
Сегодня, 08:20       Автор: Валентина Чорноштан
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Накануне Реал объявил о подписании защитника Челси, однако эта сделка принесёт пользу ещё и Барселоне.

По информации Mundo Deportivo, благодаря механизму солидарных выплат ФИФА часть суммы трансфера получат команды, занимавшиеся подготовкой защитника в юношеском возрасте.

В случае с трансфером Марка Кукурельи часть суммы получит Барселона, а точнее речь идёт о не менее 1,35 млн евро. Добавим, что эта сумма может увеличиться при выполнении бонусных условий сделки.

Источник добавляет, что дополнительные выплаты также предусмотрены для Хетафе, Эспаньола и Брайтона, через которые Кукурелья прошёл в ходе своей карьеры.

Тем временем ещё один клуб намерен вступить в гонку за Тонали, а именно лондонский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси Реал Мадрид Марк Кукурелья

Статьи по теме

Реал объявил о подписании защитника Челси Реал объявил о подписании защитника Челси
Реал согласовал контракт с защитником сборной Испании Реал согласовал контракт с защитником сборной Испании
Ольга Харлан впервые стала матерью Ольга Харлан впервые стала матерью
Жеребьевка Лиги Европы: Динамо узнает соперника в первом раунде квалификации Жеребьевка Лиги Европы: Динамо узнает соперника в первом раунде квалификации

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием Франции, Аргентины и Норвегии
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров
Ястремская завершила выступление на турнире в Хертогенбосе
просмотров

Последние новости

Другое10:40
Ольга Харлан впервые стала матерью
Лига Европы10:35
Жеребьевка Лиги Европы: Динамо узнает соперника в первом раунде квалификации
Формула 110:22
В Барселоне стартуют тесты Пирелли
Бокс09:56
Фьюри бросил вызов Усику и Кабайелу
ЧМ-202609:34
Уругвай повторил достижение 52-летней давности
09:30
ЧМ-2026: Анонс дня — Франция vs Сенегал, Норвегия vs Ирак, Аргентина vs Алжир
ЧМ-202609:16
Звезда США развеял панику по поводу своей травмы
НБА08:47
Клипперс стали третьей стороной в сделке по обмену Янниса
Европа08:20
Барселона наживется на переходе Кукурельи в стан врага
ЧМ-202607:57
ЧМ-2026: Новая Зеландия упустила победу, Уругвай спасся в концовке встречи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK