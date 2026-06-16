Еще один клуб намерен вступить в гонку за Тонали

Хавбек Ньюкасла Сандро Тонали может получить неожиданный вариант продолжения карьеры, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что итальянский полузащитник интересен Арсеналу и Манчестер Сити.

Ньюкасл же не хотел бы продавать игрока, но готов выручить за него около 110 млн евро.

Инсайдер же сообщает, что Тоттенхэм готов ворваться в гонку за итальянцем. Якобы де Дзерби очень хочеть видеть Тонали в своем составе.

Ранее также сообщалось, что другой итальянский хавбек вернулся в Серию А.

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