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Футбол

Еще один клуб намерен вступить в гонку за Тонали

Тоттенхэм готов побороться с другими клубами.
Сегодня, 00:38       Автор: Андрей Безуглый
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Хавбек Ньюкасла Сандро Тонали может получить неожиданный вариант продолжения карьеры, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что итальянский полузащитник интересен Арсеналу и Манчестер Сити.

Ньюкасл же не хотел бы продавать игрока, но готов выручить за него около 110 млн евро.

Инсайдер же сообщает, что Тоттенхэм готов ворваться в гонку за итальянцем. Якобы де Дзерби очень хочеть видеть Тонали в своем составе.

Ранее также сообщалось, что другой итальянский хавбек вернулся в Серию А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сандро Тонали

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