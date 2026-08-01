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Украинские прыгуньи в воду выиграли медаль Евро-2026

Ксения Байло и София Выставкина - бронзовые призерки турнира.
Вчера, 22:00       Автор: Андрей Безуглый
Ксения Байло и София Выставкина / Getty Images
Ксения Байло и София Выставкина / Getty Images

Украинские прыгнуьи в воду Ксения Байло и София Выставкина взяли медали Евро-2026.

Напомним, что сейчас в Париже проходит континентальное первенство по водным видам спорта.

Байло и Выставкина участвовали в синхронных прыжках с трамплина, и после первых попыток заняли лишь пятую строчку.

Однако затем на самых сложных прыжках украинки уверенно набрали очки, который хватило для бронзовых медалей.

Также стоит отметить, что Байло и Выставкина впервые выступали вместе, а София и вовсе дебютировала на на таком уровне турниров.

Ранее также сообщалось, что украинские шпажистки также выиграли медали Евро.

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