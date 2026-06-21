Стали известны сроки возвращения звездного вингера сборной Англии

Бережёт игрока Арсенала для решающей игры с Панамой.

Вингер сборной Англии и Арсенала Букайо Сака не сыграет за "трёх львов" против Ганы.

Как сообщает главный тренер английской команды Томас Тухель, Сака постепенно набирает форму и, вероятнее всего, будет полностью готов к заключительному матчу группового этапа против Панамы.

Напомним, что Букайо восстанавливается после проблем с ахиллом, которые возникли у него в концовке клубного сезона, передаёт журналист Крейг Хоуп.

Добавим, что Тухель поделился информацией и о физической форме Маркуса Рэшфорда, немец заявил, что игрок Барселоны вернулся к тренировкам после повреждения, полученного в игре с Хорватией.

К слову, защитник сборной Нидерландов поделился эмоциями после удара в его бедро в матче со Швецией.

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