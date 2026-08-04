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Футбол

Ряд клубов заинтересованы в нападающем Манчестер Юнайтед

Однако похоже, что Маркус Рэшфорд останется в Англии.
Вчера, 23:25       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд пользуется большим спросом на рынке, пишет Крис Уилер.

По информации журналиста, 28-летний англичанин интересен английским, немецким, итальянским и саудовским клубам.

Однако все они готовы лишь арендовать футболиста на один сезон.

Подобная сделка не подходит ни МЮ, ни самому Рэшфорду. Окружение форварда уже практически не сомневаются, что Маркус останется в Манчестере на следующий сезон.

Ранее также сообщалось, что хавбек Сити может покинуть команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Рэшфорд

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