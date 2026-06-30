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Рэшфорд может удивить с выбором клуба на следующий сезон

Форвард может остаться в Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 12:07       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд может остаться в Манчестер Юнайтед, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, манкунианцы всерьез рассматривают возвращение Рэшфорда.

Клуб позволит 28-летнему футболисту провести предсезонную подготовку с командой, и сам игрок не прочь поработать с Майклом Карриком.

Тем не менее, на текущий момент нет никаких гарантий, что Рэшфорд останется в МЮ. Однако сейчас стороны активно работают над восстановлением доверия.

Ранее также сообщалось, что Челси не отказался от намерения подписать лидера Сандерленда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Рэшфорд

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