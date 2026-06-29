Челси предпримет новую попытку подписать лидера Сандерленда

Челси собирается предпринять новую попытку договориться о подписании полузащитника Сандерленда и сборной Швейцарии Гранита Джаки.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб на этой неделе намерен возобновить переговоры с "черными котами" по поводу перехода 33-летнего футболиста.

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Ранее Сандерленд не устроило предложение в размере 8 миллионов фунтов, однако сам игрок настаивает на трансфере и хочет снова выступать под руководством Хаби Алонсо, с которым хорошо знаком по совместной работе в Байере.

В минувшем сезоне Джака провел в составе Сандерленда 36 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и шесть результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Челси может подписать защитника сборной Франции.

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