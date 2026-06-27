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Футбол

Челси может подписать защитника сборной Франции

Усиливает оборону.
Сегодня, 14:10       Автор: Валентина Чорноштан
Максанс Лакруа / Getty Images
Максанс Лакруа / Getty Images

Челси достиг договорённости о трансфере Максанса Лакруа из Кристал Пэлас.

По  информации L’Équipe, лондонский клуб оформит сделку после чемпионата мира.

Отмечается, что французский центрбек рассматривается как усиление обороны на долгосрочную перспективу.

Добавим, что 26‑летний француз обойдётся лондонской команде в 55 млн евро.

К слову, Милан согласовал рекордный трансфер форварда ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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