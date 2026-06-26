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Милан согласовал рекордный трансфер форварда ПСЖ

Португалец Гонсалу Рамуш продолжит карьеру в составе "россонери".
Вчера, 21:59       Автор: Игорь Мищук
Гонсалу Рамуш / Getty Images
Гонсалу Рамуш / Getty Images

Милан договорился с ПСЖ о подписании нападающего французского клуба Гонсалу Рамуша.

Как сообщает The Athletic, этот трансфер станет рекордным для "россонери", превысив стоимость покупки Рафаэла Леау из Лилля за 50 миллионов евро в 2019 году.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера может составить более 70 миллионов евро с учетом бонусов.

Эта покупка также станет самой дорогостоящей для Серии А со времен перехода Ромелу Лукаку из Манчестер Юнайтед в Интер за 74 миллиона евро в 2019 году.

Отмечается, что португальский нападающий уже прошел медицинское обследование в США, где сейчас находится вместе со сборной Португалии на чемпионате мира-2026. Контракт игрока с Миланом будет рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне Рамуш провел в составе ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, отличившись 12 голами и двумя результативными передачами.

Напомним, ранее на пост главного тренера Милана был назначен португалец Рубен Аморим.

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