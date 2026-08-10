Ливерпуль арендовал защитника Барселоны
Защитник Барселоны Рональд Араухо продолжит карьеру в составе Ливерпуля.
О подписании 27-летнего футболиста мерсисайдцы объявили на своем официальном сайте.
Уругвайский защитник присоединился к английскому клубу на правах аренды до конца сезона-2026/27.
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Детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, договор между клубами предусматривает опцию выкупа игрока за 55 миллионов евро.
В составе Ливерпуля новичок будет выступать под 33-м номером.
We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance 🙌🔴 pic.twitter.com/RGfTzawvqR— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026
В минувшем сезоне Араухо провел за Барселону 38 матчей во всех турнирах и отличился четырьмя голами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль продлил контракт с ключевым полузащитником.
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