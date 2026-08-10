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Футбол

Ливерпуль арендовал защитника Барселоны

Рональд Араухо пополнил состав английской команды.
Вчера, 21:29       Автор: Игорь Мищук
Рональд Араухо / Liverpool FC
Рональд Араухо / Liverpool FC

Защитник Барселоны Рональд Араухо продолжит карьеру в составе Ливерпуля.

О подписании 27-летнего футболиста мерсисайдцы объявили на своем официальном сайте.

Уругвайский защитник присоединился к английскому клубу на правах аренды до конца сезона-2026/27.

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Детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, договор между клубами предусматривает опцию выкупа игрока за 55 миллионов евро.

В составе Ливерпуля новичок будет выступать под 33-м номером.

В минувшем сезоне Араухо провел за Барселону 38 матчей во всех турнирах и отличился четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль продлил контракт с ключевым полузащитником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль трансферы Рональд Араухо

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