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Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Холлу

Давид Раум может продолжить карьеру в АПЛ.
Сегодня, 13:35       Автор: Андрей Безуглый
Давид Раум / Getty Images
Давид Раум / Getty Images

Манчестер Юнайтед определился с позицией левого защитника, пишет The Athletic.

Напомним, что после покупки Сантоса и Тилеманса именно фланг обороны стал ключевой целью манкунианцев.

Клуб пытался купить Льюиса Холла, однако Ньюкасл отказался продавать защитника. Как пишет издание, новой целью МЮ стал Давид Раум.

28-летний защитник Лейпцига имеет истекающий в следующем году контракт и прописанную сумму отступных - 39 млн евро.

Ранее также сообщалось, что другой манчестерский клуб работает над трансфером талантливого хавбека.

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