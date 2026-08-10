Рома пытается оформить трансфер португальского таланта

Рома работает над трансфером Родриго Моры, пишет Фабрицио Романо.

19-летний вингер Порту оценивается в 38 млн евро в то время, как римляне сделали предложение в размере 25 млн евро.

Португальский клуб отклонил первое предложение, так как намерен выручить большие деньги. К тому же, Рома - не единственный претендент на игрока.

Порту также ведет переговоры с Галатасараем, который потенциально может предложить более приемлемую сумму.

Отметим, что все переговоры ведет агенты Моры Жорже Мендеш.

Ранее также сообщалось, что Интер также ищет себе нового вингера.

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