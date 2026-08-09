"Титул наш": Шелестюк отреагировал на завоевание пояса WBO International

Чемпион WBO International в полусреднем весе Тарас Шелестюк (22-0-1, 12 КО) высказался о победе над эквадорцем Андресом Муньосом (14-2-1, 10 КО).

Украинский боксер одолел своего соперника единогласным решением судей и завоевал вакантный пояс.

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После боя украинец выразил удовлетворений своим достижением и поблагодарил за поддержку.

"Мы это сделали. Чемпион WBO International в полусреднем весе. Титул наш. Спасибо всем, кто верил в меня и был рядом", - написал Шелестюк в Instagram.

Отметим, что для Шелестюка это первый титул с 2016 года, когда он был чемпионом WBO NABO.

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