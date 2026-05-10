Дюбуа сумел переколотить Уордли

Дважды отправил Дюбуа в нокдаун, но проиграл досрочно.
Сегодня, 07:43       Автор: Валентина Чорноштан
Дюбуа - Уордли / Getty Images
Ночью 10 мая в Манчестере, Англия, на ринге сошлись два британца - Фабио Уордли и Дэниел Дюбуа, в котром Фабио не сумел защитить пояс WBO.

Бой начался с нокдауна Дюбуа уже на первых секундах первого раунда. После правого хука своего соотечественника Дэниел побывал на канвасе, но после подъёма ситуация не изменилась, Уордли продолжал владеть инициативой и наносить точные правые прямые удары.

Однако во втором раунде Дюбуа словно проснулся и начал аккуратнее работать в защите, а также наконец стал доносить удары до цели. Впрочем, долго это не продолжалось, Фабио снова отправил соперника в нокдаун. Уже в четвёртом раунде Дэниел окончательно пришёл в себя: он четырежды точно попал справа, чем явно удивил соперника.

Позже, уже в шестом раунде, претендент на пояс разбил нос 31-летнему боксёру. В последующих раундах Фабио выглядел разбалансированным на ринге. Кровавая развязка наступила в 11-м раунде, Дюбуа сумел перехватить атаку Уордли и добить своего оппонента, после чего рефери остановил бой.

Дэниел Дюбуа вновь стал чемпионом мира WBO. Тем временем в UFC Ярослав Амосов выиграл свой второй бой.

