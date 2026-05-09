Галатасарай четвертый раз подряд стал чемпионом Турции

Стамбульский клуб обеспечил себе титул за тур до финиша.
Вчера, 23:32       Автор: Игорь Мищук
Галатасарай выиграл чемпионат Турции / Getty Images

Галатасарай досрочно стал чемпионом турецкой Суперлиги, оформив титул за тур до конца чемпионата.

В 33-м туре национального первенства "львы" одержали домашнюю победу со счетом 4:2 над Антальяспором и стали недосягаемыми для преследователей.

Галатасарай расположился на вершине турнирной таблицы чемпионата Турции, набрав 77 очков. Второй место с отставанием в четыре балла занимает Фенербахче, а на третьей строчке идет Трабзонспор, имея в своем активе 69 пунктов.

Это чемпионство стало для Галатасарая четвертым кряду. Всего же на счету стамбульского клуба рекордные для турецкого чемпионата 26 титулов.

Напомним, что в матче 33-го тура Суперлиги украинец Александр Зубков принес победу Трабзонспору над Бешикташем.

