Лечче - Ювентус 0:1: обзор матча и результат игры 09.05.2026

В субботу, 9 мая, Лечче принимал на своем поле Ювентус в рамках 36-го тура итальянской Серии А.

Туринская команда справилась в гостях с одним из аутсайдеров национального первенства, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Ювентус мгновенно повел в этом поединке, выйдя вперед уже на 12-й секунде встречи усилиями Душана Влаховича. Сербский форвард откликнулся на передачу Андреа Камбьязо с левого фланга в штрафную, обыграл защитников и пробил под перекладину.

В дальнейшем туринская команда так и не смогла увеличить свое преимущество, хотя ей и удалось еще дважды отправить мяч в сетку ворот Лечче. В начале второй половины встречи Влахович мог оформить дубль, однако после консультации с VAR арбитр отменил гол из-за офсайда. А на 59-й минуте отличился Пьер Калулу, но это результативное действие постигла такая же участь.

Набрав 68 очков, Ювентус занимает на данный момент третье место в турнирной таблице Серии А. Лечче с 32 баллами идет на 17-й позиции.

Статистика матча Лечче - Ювентус 36-го тура чемпионата Италии

Лечче - Ювентус 0:1

Гол: Влахович, 1

Ожидаемые голы (xG): 0.88 - 2.15

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 8 - 15

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 1 - 7

Фолы: 7 - 18

Лечче: Фальконе, Вейга (Хельгасон, 70), Габриэль, Зиберт, Галло, Рамадани, Кулибали, Нгом (Жан, 62), Пьеротти, Хеддира (Камарда, 75), Банда (Ндри, 76).

Ювентус: Ди Грегорио, Калулу, Бремер, Келли, Камбьязо (Дэвид, 83), Локателли, Копмейнерс, МакКенни (Гатти, 86), Консейсау (Жегрова, 83), Влахович (Хольм, 77), Йилдыз (Бога, 83).

Предупреждения: Жан - Консейсау.

