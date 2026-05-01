Венеция вернулась в Серию А спустя сезон после вылета

"Крылатые львы" обеспечили себе повышение в классе.
Вчера, 22:56       Автор: Игорь Мищук
Венеция / Getty Images
Венеция / Getty Images

Венеция официально гарантировала себе участие в Серии А в следующем сезоне.

В предпоследнем туре Серии В "крылатые львы" сыграли в гостях вничью 2:2 со Специей, обеспечив себе выход в высший дивизион.

Читай также: Буковина досрочно оформила выход в УПЛ

За тур до финиша чемпионата венецианцы с 79 очками лидируют в турнирной таблице, опережая на один балл Фрозиноне и на четыре пункта - Монцу, что гарантирует им место в первой двойке и прямое повышение в классе.

Напомним, что Венеция вылетела из Серии А в прошлом сезоне, завершив чемпионат на предпоследней 19-й позиции.

Ранее сообщалось, что Ковентри под руководством Фрэнка Лэмпарда вышел в английскую Премьер-лигу впервые за 25 лет.

Статьи по теме

Наполи потерпел домашнее поражение от Лацио Наполи потерпел домашнее поражение от Лацио
Интер одержал дома разгромную победу над Кальяри Интер одержал дома разгромную победу над Кальяри
Жирона с Цыганковым уступила дома Мальорке Жирона с Цыганковым уступила дома Мальорке
Фьюри намерен провести промежуточный бой перед встречей с Джошуа Фьюри намерен провести промежуточный бой перед встречей с Джошуа

Видео

Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов
Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов

