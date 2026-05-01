Венеция вернулась в Серию А спустя сезон после вылета

"Крылатые львы" обеспечили себе повышение в классе.

Венеция официально гарантировала себе участие в Серии А в следующем сезоне.

В предпоследнем туре Серии В "крылатые львы" сыграли в гостях вничью 2:2 со Специей, обеспечив себе выход в высший дивизион.

За тур до финиша чемпионата венецианцы с 79 очками лидируют в турнирной таблице, опережая на один балл Фрозиноне и на четыре пункта - Монцу, что гарантирует им место в первой двойке и прямое повышение в классе.

Напомним, что Венеция вылетела из Серии А в прошлом сезоне, завершив чемпионат на предпоследней 19-й позиции.

