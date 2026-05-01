Президент ФИФА жестко оконфузился, призвав к рукопожатию представителей Израиля и Палестины

Джанни Инфантино решил поиграть в "миротворца", но опозорился.

Глава ФИФА Джанни Инфантино устроил скандальную ситуацию, попытавшись примирить президента Палестинской футбольной ассоциации Джибриля Раджуба и вице-президента Израильской футбольной ассоциации Басима Шейха Сулеймана.

Во время конгресса Международной футбольной федерации в Ванкувере президент организации пригласил обоих функционеров на сцену, призвав к рукопожатию. Тем не менее представитель Палестины отказался подходить к израильтянину и вместо этого сделал резкое заявление.

"Мы страдаем из-за них. Могу ли я пожать руку тому, кто является представителем фашистского и расистского правительства?" - сказал он.

Инцидент попал на камеры, а президенту ФИФА пришлось вмешаться в ситуацию, пытаясь разрядить обстановку.

🇵🇸🇮🇱 Pure awkwardness at the FIFA Congress in Vancouver.



FIFA President Gianni Infantino tried to get Palestinian FA President Jibril Rajoub to shake hands and stand together with the Israeli FA Vice-President.



Rajoub refused and went off on a little rant until he was politely… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 30, 2026

Отметим, также Инфантино ранее сделал заявление касательно участия сборной Ирана в чемпионате мира-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!