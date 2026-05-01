Президент ФИФА жестко оконфузился, призвав к рукопожатию представителей Израиля и Палестины
Глава ФИФА Джанни Инфантино устроил скандальную ситуацию, попытавшись примирить президента Палестинской футбольной ассоциации Джибриля Раджуба и вице-президента Израильской футбольной ассоциации Басима Шейха Сулеймана.
Во время конгресса Международной футбольной федерации в Ванкувере президент организации пригласил обоих функционеров на сцену, призвав к рукопожатию. Тем не менее представитель Палестины отказался подходить к израильтянину и вместо этого сделал резкое заявление.
Читай также: Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян
"Мы страдаем из-за них. Могу ли я пожать руку тому, кто является представителем фашистского и расистского правительства?" - сказал он.
Инцидент попал на камеры, а президенту ФИФА пришлось вмешаться в ситуацию, пытаясь разрядить обстановку.
🇵🇸🇮🇱 Pure awkwardness at the FIFA Congress in Vancouver.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 30, 2026
FIFA President Gianni Infantino tried to get Palestinian FA President Jibril Rajoub to shake hands and stand together with the Israeli FA Vice-President.
Rajoub refused and went off on a little rant until he was politely…
Отметим, также Инфантино ранее сделал заявление касательно участия сборной Ирана в чемпионате мира-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!