Президент ФИФА жестко оконфузился, призвав к рукопожатию представителей Израиля и Палестины

Джанни Инфантино решил поиграть в "миротворца", но опозорился.
Сегодня, 20:29       Автор: Игорь Мищук
Джанни Инфантино угодил в неловкую ситуацию / Getty Images
Джанни Инфантино угодил в неловкую ситуацию / Getty Images

Глава ФИФА Джанни Инфантино устроил скандальную ситуацию, попытавшись примирить президента Палестинской футбольной ассоциации Джибриля Раджуба и вице-президента Израильской футбольной ассоциации Басима Шейха Сулеймана.

Во время конгресса Международной футбольной федерации в Ванкувере президент организации пригласил обоих функционеров на сцену, призвав к рукопожатию. Тем не менее представитель Палестины отказался подходить к израильтянину и вместо этого сделал резкое заявление.

"Мы страдаем из-за них. Могу ли я пожать руку тому, кто является представителем фашистского и расистского правительства?" - сказал он.

Инцидент попал на камеры, а президенту ФИФА пришлось вмешаться в ситуацию, пытаясь разрядить обстановку.

Отметим, также Инфантино ранее сделал заявление касательно участия сборной Ирана в чемпионате мира-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

