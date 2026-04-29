IFAB утвердил новые причины для удаления игроков с поля

Одобрили два новых основания для красных карточек.
Сегодня, 07:48       Автор: Валентина Чорноштан
Нарада IFAB / theifab.com

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) согласовал и утвердил две причины, из-за которых футболист сможет получить красную карточку.

Теперь любой игрок на поле, который решит закрыть рот футболкой или рукой в конфликтной ситуации с соперником, может получить красную карточку, сообщает об этом официальный сайт IFAB.

Также, если футболист решит покинуть поле в знак протеста на действия судьи, арбитр имеет право наказать его красной карточкой, а команда, из-за которой матч был прерван, из-за конфликтной ситуации на поле, будет считаться технически проигравшей.

Добавим, что все эти изменения будут использоваться на предстоящем Чемпионате мира-2026. Решение ввести эти новые правила появилось после скандального матча Бенфики - Реал в рамках ЛЧ, где игрок португальской команды высказывал оскорбления в сторону Винисиуса, прикрывая рот футболкой.

К слову, ФИФА планирует изменить правило жёлтых карточек на ЧМ-2026.

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
