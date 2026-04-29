Плей-офф НБА: Филадельфия обыграла Бостон, Нью-Йорк выиграл Атланту
В ночь на среду, 29 апреля, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны три матча первого раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 28 апреля
Бостон - Филадельфия - 97:113 (23:21, 34:29, 29:35, 11:28)
Счет в серии - 3:2
Бостон: Тейтум (24 + 16 подборов), Браун (22), Кета (8 + 14 подборов), Хаузер (8), Вайт (6) – старт; Притчард (12+6 передач), Вучевич (8), Гарза (4), Шаерман (3), Уильямс (1), Уолш (1), Харпер (0), Гонсалес (0).
Филадельфия: Эмбиид (33+8 передач), Макси (25+10 подборов), Джордж (16+9 подборов + 7 передач), Эджкомб (10+7 подборов), Убре (4) – старт; Граймс (18), Драммонд (5), Барлоу (2), Бона (0), Уокер (0), Терри (0), Лаури (0), Уотфорд (0).
Нью-Йорк - Атланта - 126:97 (35:22, 29:26, 26:24, 36:25)
Счет в серии - 3:2
Нью-Йорк: Брансон (39 + 8 передач), Ануноби (17 + 10 подборов), Таунс (16 + 14 подборов + 6 передач), Харт (9), Бриджес (7) – старт; Альварадо (12), Сохан (10), Кларксон (9), Робинсон (7), Хукпорти (0), Шемет (0), Макбрайд (0), Дадье (0), Коллек (0).
Атланта: Джонсон (18 + 10 подборов + 6 передач), Дэниелс (17), Александер-Уокер (16), Оконгву (16), Макколлум (6) – старт; Куминга (13), Винсент (6), Хилд (5), Уоллес (0), Кисперт (0), Гуе (0), Брэдли (0).
Сан-Антонио - Портленд - 114:95 (36:24, 29:21, 21:20, 28:30)
Счет в серии - 4:1
Сан-Антонио: Фокс (21+9 передач), Шемпени (19+7 подборов), Вембаньяма (17+14 подборов + 6 блок-шотов), Касл (15+7 потерь), Вассел (10) – старт; Харпер (17), К. Джонсон (7), Корнет (5), Барнс (3), Бийомбо (0), Маклафлин (0), Брайан (0), Олиник (0), Уотерс (0).
Портленд: Авдия (22), Клинган (10+6 передач), Холидей (8+7 передач), Камара (7+8 подборов), Хендерсон (5) – старт; Грант (12), Р. Уильямс (11+7 подборов), Сиссоко (11), Шарп (5), Крейчи (2), Тайбул (2), Уэсли (0), Мюррей (0), Ян Ханьсен (0).
