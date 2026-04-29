Хьюстон сообщил, выйдет ли Дюрэнт в 5-м матче серии с Лейкерс

Смогут ли они вернуть интригу в серии с Дюрэнтом.
Сегодня, 09:56       Автор: Валентина Чорноштан
Кевин Дюрэнт / Getty Images

В ночь на 30 апреля пройдет матч Хьюстона против Лейкерс, это будет их пятая встреча в рамках плей-офф НБА.

Лидер Рокетс Кевин Дюрэнт, у которого проблемы с левым голеностопом, снова не поможет команде. Отмечается, что у него был диагностирован ушиб в области растянутого голеностопа после проведения МРТ, пишет официальный сайт НБА.

Из-за повреждения форвард сумел выйти на площадку только в одной встрече первого раунда плей-офф. Тогда он набрал 23 очка за 41 минуту, а Хьюстон уступил калифорнийской команде.

Добавим, что техасский клуб продлил серию с Лейкерс после трех поражений на старте подряд, теперь счет в серии - 1-3.

К слову, Оклахома установила феноменальное достижение в постсезоне.

