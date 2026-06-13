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Усик встретился с Трампом

Непобеждённый чемпион засветился в овальном кабинете.
Сегодня, 10:12       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Непобеждённый украинец Александр Усик встретился с Дональдом Трампом во время визита в США.

Чемпион мира в супертяжёлом весе поделился фотографиями и видео в социальной сети Instagram о том, как посетил Белый дом и Пентагон.

Добавим, что именно после посещения Пентагона он встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Также Усик провёл встречу с Китом Келлогом и его дочерью Меган Мобс.

Ранее Кабайел привлёк легенду бокса, чтобы тот заставил Усика выйти на ринг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дональд Трамп Александр Усик

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