Усик жёстко закрыл тему спорного боя с Верховеном

Не стал оправдываться за судейство.

Александр Усик прокомментировал споры вокруг результата своего поединка с нидерландским кикбоксёром Рико Верхувеном.

Напомним, что тогда украинец победил Верховена техническим нокаутом в 11‑м раунде, и споры о бое крутились вокруг решения судьи, который остановил бой за пару секунд до гонга.

Усик не стал обсуждать справедливость исхода боя и подчеркнул, что для него главным остаётся официальный результат, передает All Out Fighting.

Я не могу об этом говорить. Я победил — это мой ответ. Есть результат — мы победили. Слава Богу.

Ранее Усик выдал жёсткий вердикт по Фьюри.

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