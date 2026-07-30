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Усик жёстко закрыл тему спорного боя с Верховеном

Не стал оправдываться за судейство.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Усик - Верховен / Getty Images
Усик - Верховен / Getty Images

Александр Усик прокомментировал споры вокруг результата своего поединка с нидерландским кикбоксёром Рико Верхувеном.

Напомним, что тогда украинец победил Верховена техническим нокаутом в 11‑м раунде, и споры о бое крутились вокруг решения судьи, который остановил бой за пару секунд до гонга.

Усик не стал обсуждать справедливость исхода боя и подчеркнул, что для него главным остаётся официальный результат, передает All Out Fighting.

Я не могу об этом говорить. Я победил — это мой ответ. Есть результат — мы победили. Слава Богу.

Ранее Усик выдал жёсткий вердикт по Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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