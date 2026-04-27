Плей-офф НБА: Бостон с Шульгой разгромил Филадельфию, Лейкерс уступили Хьюстону
В ночь на понедельник, 27 апреля, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча первого раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 26 апреля
Торонто – Кливленд 93:89 (14:17, 24:19, 22:22, 33:31)
Торонто: Барнс (23 + 9 подборов + 6 передач), Ингрэм (23), Барретт (18 + 8 подборов), Пелтль (10), Уолтер (0 + 7 подборов) – старт; Мюррэй-Бойлс (15 + 10 подборов), Шэд (2), Мамукелашвили (2 + 8 подборов), Бэттл (0), Лоусон (0).
Кливленд: Митчелл (20), Харден (19 + 8 передач + 7 потерь), Э. Мобли (8 + 9 подборов), Уэйд (7), Аллен (3 + 15 подборов) – старт; Меррилл (14), Тайсон (9), Шредер (8), Струс (1 + 7 подборов), Эллис (0).
Счет в серии: 2-2
Портленд – Сан-Антонио 93:114 (25:23, 33:18, 16:33, 19:40)
Портленд: Авдия (26 + 7 подборов + 5 потерь), Холидэй (20 + 6 потерь), Камара (8), Клинган (5), Хендерсон (0) – старт; Грант (17), Шарп (8), Мюррэй (4), Р. Уильямс (4), Уэсли (1), Крейчи (0), Сиссоко (0), Ян Ханьсэнь (0).
Сан-Антонио: Фокс (28 + 7 передач), Вембаньяма (27 + 11 подборов + 7 блок-шотов), Касл (16 + 8 передач), Васселл (11), Шэмпени (8) – старт; К. Джонсон (9), Брайан (6), Харпер (3), Маклафлин (2), Корнет (2 + 7 подборов), Барнс (2), Бийомбо (0), Уотерс (0), Пламли (0).
Счет в серии: 1-3
Филадельфия – Бостон 96:128 (18:34, 20:22, 36:39, 22:33)
Филадельфия: Эмбиид (26 + 10 подборов + 6 передач), Макси (22 + 6 передач), Джордж (16), Эджкомб (6), Убре (2) – старт; Граймс (12 + 6 передач), Бона (4), Уотфорд (4), Драммонд (2), Уокер (2), Эдвардс (0), Барлоу (0), Терри (0).
Бостон: Тейтум (30 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Браун (20 + 7 подборов), Кета (9 + 8 подборов), Уайт (6), Хаузер (6) – старт; Притчард (32), Шайерман (6), Гарза (6), Вучевич (4), Уолш (3), Шульга (3), Харпер (3), Бэнтон (0), Гонсалес (0).
Украинец Максим Шульга провел на паркете 2 минуты 48 секунд, набрав три очка при одном фоле.
Счет в серии: 1-3
Хьюстон – Лейкерс 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31)
Хьюстон: Томпсон (23 + 7 передач), Исон (20 + 8 подборов + 5 перехватов), Шенгюн (19), Шеппард (17), Смит (16 + 8 подборов) – старт; А. Холидэй (9), Окоги (5), Дэвисон (2), Тэйт (2), Финни-Смит (2), Грин (0).
Лейкерс: Эйтон (19 + 10 подборов), Хатимура (13), Джеймс (10 + 9 передач + 8 потерь), Смарт (9), Кеннард (7) – старт; Кнехт (8), Вандербилт (8), Ларэвиа (6), Джеймс-младший (5), Смит (5), Тьеро (3), Хэйс (2), Клебер (1).
Счет в серии: 1-3
