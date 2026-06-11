Бывший колумбиец, а ныне мексиканец стал автором первого гола на ЧМ-2026

Нападающий Хулиан Киньонес открыл счет в стартовом матче турнира против ЮАР.

В четверг, 11 июня, на стадионе Ацтека в Мехико стартовал чемпионат мира-2026.

В первом матче мирового первенства одна из трех стран-хозяек турнира Мексика встречается с ЮАР.

Читай также: ЧМ-2026: анонс дня — Мексика против ЮАР, Южная Корея против Чехии

Счет в поединке открыла мексиканская сборная, а автором первого гола на ЧМ-2026 стал нападающий саудовской Аль-Кадисии Хулиан Киньонес.

На девятой минуте встречи мексиканцы успешно сыграли на перехвате после неудачного приема южноафриканским защитником передачи от своего голкипера, мяч отскочил к Киньонесу, который практически с линии штрафной отправил мяч в сетку под вратарем.

Интересно, что Киньонес родился в Колумбии и на юношеском уровне выступал за сборную этой страны. Тем не менее профессиональную карьеру нападающий начинал в Мексике, где играл за ряд клубов с 2016 по 2024 год. В 2023 году игрок прошел процесс натурализации и начал выступления за мексиканскую сборную.

В сезоне-2025/26 Киньонес в составе Аль-Кадисии отличился 33 голами в чемпионате Саудовской Аравии, став лучшим бомбардиром первенства.

Напомним, на ISPORT доступно расписание матчей ЧМ-2026.

Источник видео: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!