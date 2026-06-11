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Футбол

Бывший колумбиец, а ныне мексиканец стал автором первого гола на ЧМ-2026

Нападающий Хулиан Киньонес открыл счет в стартовом матче турнира против ЮАР.
Вчера, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Хулиан Киньонес / Getty Images
Хулиан Киньонес / Getty Images

В четверг, 11 июня, на стадионе Ацтека в Мехико стартовал чемпионат мира-2026.

В первом матче мирового первенства одна из трех стран-хозяек турнира Мексика встречается с ЮАР.

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Счет в поединке открыла мексиканская сборная, а автором первого гола на ЧМ-2026 стал нападающий саудовской Аль-Кадисии Хулиан Киньонес.

На девятой минуте встречи мексиканцы успешно сыграли на перехвате после неудачного приема южноафриканским защитником передачи от своего голкипера, мяч отскочил к Киньонесу, который практически с линии штрафной отправил мяч в сетку под вратарем.

Интересно, что Киньонес родился в Колумбии и на юношеском уровне выступал за сборную этой страны. Тем не менее профессиональную карьеру нападающий начинал в Мексике, где играл за ряд клубов с 2016 по 2024 год. В 2023 году игрок прошел процесс натурализации и начал выступления за мексиканскую сборную.

В сезоне-2025/26 Киньонес в составе Аль-Кадисии отличился 33 голами в чемпионате Саудовской Аравии, став лучшим бомбардиром первенства.

Напомним, на ISPORT доступно расписание матчей ЧМ-2026.

Источник видео: MEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Мексики

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Бывший колумбиец, а ныне мексиканец стал автором первого гола на ЧМ-2026
Бывший колумбиец, а ныне мексиканец стал автором первого гола на ЧМ-2026

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