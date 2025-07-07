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Футбол

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

В финале турнира мексиканцы одержали волевую победу над США.
Сегодня, 08:59       Автор: Игорь Мищук
Мексика завоевала Золотой кубок КОНКАКАФ / Getty Images
Мексика завоевала Золотой кубок КОНКАКАФ / Getty Images

В ночь на понедельник, 7 июля, в Хьюстоне состоялся финал Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором встречались сборные Мексики и США.

Победителями из противостояния вышли подопечные Хавьера Агирре, одержав волевую победу со счетом 2:1.

Команда Маурисио Почеттино повела уже в дебюте встречи благодаря результативному удару Криса Ричардса, но в середине первого тайма Рауль Хименес выровнял положений. Победный для мексиканцев гол на 78-й минуте забил Эдсон Альварес.

Золотой Кубок КОНКАКАФ
Финал

США - Мексика 1:2

Голы: К. Ричардс, 4 - Р. Хименес, 27, Э. Альварес, 78

Мексика выиграла Золотой Кубок КОНКАКАФ десятый раз в своей истории, что является рекордом, а на счету США семь трофеев.

Напомним, что сейчас в США проходит Клубный чемпионат мира-2025. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей турнира.

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Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

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