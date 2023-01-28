Клубный чемпионат мира 2023: расписание и результаты матчей
С 1 по 11 февраля 2023 года в Марокко пройдет Клубный чемпионат мира.
В турнире примут участие шесть команд, которые являются победителями главных клубных турниров своих конфедераций, и чемпион страны, принимающей турнир.
Поскольку марокканский Видад в прошлом сезоне, кроме чемпионства, также выиграл Лигу чемпионов КАФ, квоту хозяина соревнований занял финалист этого турнира египетский Аль-Ахли.
Кроме того, Азию будет представлять Аль-Хиляль в статусе победителя предыдущей Лиги чемпионов АФК, поскольку финал нынешнего розыгрыша турнира состоится позже.
Участники Клубного чемпионата мира-2023:
- Реал Мадрид (Испания) - победитель Лиги чемпионов УЕФА
- Фламенго (Бразилия) - победитель Копа Либертадорес
- Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) - представитель АФК
- Аль-Ахли (Египет) - финалист Лиги чемпионов КАФ
- Окленд Сити (Новая Зеландия) - победитель Лиги чемпионов ОФК
- Сиэтл Саундерс (США) - победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
- Видад (Марокко) - хозяин, победитель Лиги чемпионов КАФ
Матчи турнира будут сыграны на двух стадионах в Танжере и Рабате вместимостью 65 тысяч и 60 тысяч зрителей соответственно.
На данный момент рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира является Реал - мадридский клуб выигрывал турнир четырежды.
Расписание и результаты матчей Клубного чемпионата мира-2023
Первый раунд
1 февраля
21:00. Матч №1. Аль-Ахли - Окленд Сити
Второй раунд
4 февраля
16:30. Матч №3. Видад - Аль-Хиляль
19:30. Матч №2. Сиэтл - победитель матча №1
Полуфиналы
7 февраля
21:00. Полуфинал 1. Фламенго - победитель матча №3
8 февраля
21:00. Полуфинал 2. Победитель матча №2 - Реал Мадрид
Матч за 3 место
11 февраля
17:30. Проигравший полуфинала 2 - Проигравший полуфинала 1
Финал
11 февраля
21:00. Победитель полуфинала 2 - Победитель полуфинала 1