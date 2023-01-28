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Клубный чемпионат мира 2023: расписание и результаты матчей

ISPORT.ua предлагает вашему вниманию календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2023 года.
Сегодня, 14:30
Клубный чемпионат мира: расписание и результаты матчей / Getty Images
Клубный чемпионат мира: расписание и результаты матчей / Getty Images

С 1 по 11 февраля 2023 года в Марокко пройдет Клубный чемпионат мира.

В турнире примут участие шесть команд, которые являются победителями главных клубных турниров своих конфедераций, и чемпион страны, принимающей турнир.

Поскольку марокканский Видад в прошлом сезоне, кроме чемпионства, также выиграл Лигу чемпионов КАФ, квоту хозяина соревнований занял финалист этого турнира египетский Аль-Ахли.

Кроме того, Азию будет представлять Аль-Хиляль в статусе победителя предыдущей Лиги чемпионов АФК, поскольку финал нынешнего розыгрыша турнира состоится позже.

Участники Клубного чемпионата мира-2023:

  • Реал Мадрид (Испания) - победитель Лиги чемпионов УЕФА
  • Фламенго (Бразилия) - победитель Копа Либертадорес
  • Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) - представитель АФК
  • Аль-Ахли (Египет) - финалист Лиги чемпионов КАФ
  • Окленд Сити (Новая Зеландия) - победитель Лиги чемпионов ОФК
  • Сиэтл Саундерс (США) - победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
  • Видад (Марокко) - хозяин, победитель Лиги чемпионов КАФ

Матчи турнира будут сыграны на двух стадионах в Танжере и Рабате вместимостью 65 тысяч и 60 тысяч зрителей соответственно.

На данный момент рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира является Реал - мадридский клуб выигрывал турнир четырежды.

Расписание и результаты матчей Клубного чемпионата мира-2023

Первый раунд

1 февраля

21:00. Матч №1. Аль-Ахли - Окленд Сити

Второй раунд

4 февраля

16:30. Матч №3. Видад - Аль-Хиляль

19:30. Матч №2. Сиэтл - победитель матча №1

Полуфиналы

7 февраля

21:00. Полуфинал 1. Фламенго - победитель матча №3

8 февраля

21:00. Полуфинал 2. Победитель матча №2 - Реал Мадрид

Матч за 3 место

11 февраля

17:30. Проигравший полуфинала 2 - Проигравший полуфинала 1

Финал

11 февраля

21:00. Победитель полуфинала 2 - Победитель полуфинала 1

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