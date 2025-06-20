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Футбол

ПСЖ неожиданно уступил Ботафого, Атлетико спокойно переиграл Сиэтл

Ночью произошла сенсация на Клубном чемпионате мира.
Сегодня, 07:57       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

В рамках 2-го тура Клубного чемпионата мира Атлетико встретился с Сиэтлом.

Уже на старте матча Пабло Барриос вывел «матрасников» вперед, а в начале второго тайма Аксель Витсель удвоил преимущество мадридского коллектива.

Достаточно быстро Сиэтл отыграл один мяч, но затем Барриос оформил дубль.

Сиэтл - Атлетико 1:3

Голы: Руснак, 50 - Барриос, 11, 55, Витсель, 47

Источник: Getty Images

Позже состоялся матч двух других команд группы B, где Ботафого сыграл с ПСЖ.

Бразильский коллектив неожиданно создал серьезные проблемы французскому клубу и победил в этом матче с минимальным счетом.

Автором единственного гола в поединке стал Игорь Жезус.

ПСЖ - Ботафого 0:1

Гол: Игорь Жезус, 36

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