ПСЖ неожиданно уступил Ботафого, Атлетико спокойно переиграл Сиэтл
Ночью произошла сенсация на Клубном чемпионате мира.
В рамках 2-го тура Клубного чемпионата мира Атлетико встретился с Сиэтлом.
Уже на старте матча Пабло Барриос вывел «матрасников» вперед, а в начале второго тайма Аксель Витсель удвоил преимущество мадридского коллектива.
Достаточно быстро Сиэтл отыграл один мяч, но затем Барриос оформил дубль.
Сиэтл - Атлетико 1:3
Голы: Руснак, 50 - Барриос, 11, 55, Витсель, 47
Позже состоялся матч двух других команд группы B, где Ботафого сыграл с ПСЖ.
Бразильский коллектив неожиданно создал серьезные проблемы французскому клубу и победил в этом матче с минимальным счетом.
Автором единственного гола в поединке стал Игорь Жезус.
ПСЖ - Ботафого 0:1
Гол: Игорь Жезус, 36
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