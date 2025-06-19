Ювентус уверенно разгромил Аль-Айн с дублями Коло-Муани и Консейсау

В ночь на четверг, 9 июня, Ювентус играл с Аль-Айном и в первом туре клубного ЧМ.

Туринцы сразу же захватили контроль над игрой, и уже на 11-й минуте Рандаль Коло Муани открыл счет, замкнул передачу Альберто Косты.

Еще через 10 минут Франсишку Консейсау зрелищно разобрался с соперниками и дальним ударом забил второй гол. А следующие 10 минут игры завершились не менее красивым голом Кенана Йылдыза, а еще до перерыва Коло Муани довел счет до разгромного.

В начале второго тайма Аль-Айн отыграл один мяч, однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда. Сразу же эмиратский клуб провел еще одну острую атаку, но снова остался ни с чем.

Ювентус же во втором тайме уже экономил силы, однако все равно забил пятый гол - Консейсау оформил дубль. До конца матча у туринцев были еще моменты, однако с остальными ударами справился Руй Патрисиу.

Статистика матча Аль-Айн - Ювентус Клубного чемпионата мира

Аль-Айн - Ювентус 0:5

Голы: Коло Муани, 11, 45+4, Консейсау, 21, 58, Йылдыз, 31

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 1.40

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 9 - 16

Удары в створ: 5 - 7

Угловые: 3 - 5

Фолы: 5 - 14

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!