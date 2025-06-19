Ювентус уверенно разгромил Аль-Айн с дублями Коло-Муани и Консейсау
В ночь на четверг, 9 июня, Ювентус играл с Аль-Айном и в первом туре клубного ЧМ.
Туринцы сразу же захватили контроль над игрой, и уже на 11-й минуте Рандаль Коло Муани открыл счет, замкнул передачу Альберто Косты.
Еще через 10 минут Франсишку Консейсау зрелищно разобрался с соперниками и дальним ударом забил второй гол. А следующие 10 минут игры завершились не менее красивым голом Кенана Йылдыза, а еще до перерыва Коло Муани довел счет до разгромного.
В начале второго тайма Аль-Айн отыграл один мяч, однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда. Сразу же эмиратский клуб провел еще одну острую атаку, но снова остался ни с чем.
Ювентус же во втором тайме уже экономил силы, однако все равно забил пятый гол - Консейсау оформил дубль. До конца матча у туринцев были еще моменты, однако с остальными ударами справился Руй Патрисиу.
Статистика матча Аль-Айн - Ювентус Клубного чемпионата мира
Аль-Айн - Ювентус 0:5
Голы: Коло Муани, 11, 45+4, Консейсау, 21, 58, Йылдыз, 31
Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 1.40
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 9 - 16
Удары в створ: 5 - 7
Угловые: 3 - 5
Фолы: 5 - 14
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