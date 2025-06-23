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Футбол

Манчестер Сити сокрушил Аль-Айн на КЧМ-2025, Зальцбург и Аль-Хиляль обошлись без голов

Английская команда обеспечила себе выход в плей-офф международного турнира.
Сегодня, 09:02       Автор: Игорь Мищук
Манчестер Сити разгромил Аль-Айн / Getty Images
Манчестер Сити разгромил Аль-Айн / Getty Images

В ночь на понедельник, 23 июня, на Клубном чемпионате мира-2025 состоялись два заключительных матча второго тура группового этапа.

В квартете G английский Манчестер Сити встречался с эмиратским Аль-Айном, разнеся соперника на классе со счетом 6:0.

"Горожане" в каждом из таймов отправили в ворота оппонента по три мяча. До перерыва отличились Илкай Гюндоган, Клаудио Эчеверри и Эрлинг Холанд. Во второй половине встречи Гюндоган оформил дубль, а Оскар Бобб и Райан Шерки довершили разгром соперника.

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Манчестер Сити с шестью очками, как и Ювентус с таким же количеством набранных баллов, обеспечил себе выход в плей-офф. Видад и Аль-Айн все свои матчи проиграли.

Статистика матча Манчестер Сити - Аль-Айн Клубного чемпионата мира

Манчестер Сити - Аль-Айн 6:0

Голы: Гюндоган, 8, 73, Эчеверри, 27, Холанд, 45+5, Бобб, 84, Шерки, 89

Ожидаемые голы (xG): 3.92 - 0.44
Владение мячом: 74% - 26%
Удары: 21 - 5
Удары в створ: 11 - 1
Угловые: 9 - 1
Фолы: 11 - 14

Манчестер Сити: Ортега, Аит-Нури, Хусанов (Бобб, 61), Гвардиол (Диаш, 73), Аканжи, Нико (Родри, 61), Нунес, Гюндоган, Силва (Шерки, 73), Холанд, Эчеверри (Фоден, 46).

Аль-Айн: Эиса, Яшич, Рабиа, Траоре, Сабала (Менезес, 62), Ньянг, Аббас (Каку, 62), Парк, Надер (Паласиос, 46), Рахими (Лаба, 46), Шадли (Санабрия, 74).

Предупреждения: Хусанов - Сабала, Рабиа.

Источник: Getty Images

В группе H австрийский Зальцбург и саудовский Аль-Хиляль обошлись без забитых мячей, завершив матч вничью 0:0.

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После двух туров мадридский Реал и Зальцбург имеют по четыре очка, а Аль-Хиляль идет следом с двумя баллами. Пачука в своих обоих матчах потерпела поражения и прекратила борьбу за плей-офф.

Статистика матча Зальцбург - Аль-Хиляль Клубного чемпионата мира

Зальцбург - Аль-Хиляль 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.10 - 1.31
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 13 - 19
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 6 - 11
Фолы: 10 - 4

Зальцбург: Завишицки, Лайнер, Расмуссен, Гаду, Крециг, Нене (Вертессен, 77), Бидструп, Диабате (Меллберг, 46), Глух (Китано, 65), Онисиво (Дагим, 65), Байду (Кьергор, 77).

Аль-Хиляль: Боно, Канселу (Аль-Ями, 80), Аль-Тамбакти (Лажами, 89), Кулибали, Лоди (Аль-Жувайр, 89), Н. Аль-Давсари (Аль-Харби, 89), Невеш, Милинкович-Савич, Малком (Кано, 68), С. Аль-Давсари, Леонардо.

Предупреждения: Диабате, Китано.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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