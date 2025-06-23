Реал в меньшинстве обыграл Пачуку

В воскресенье, 22 июня, Реал встречался с Пачукой во втором туре клубного ЧМ.

Для мадридской команды матч начался катастрофически. Уже на седьмой минуте Рауль Асенсио получил глупую красную карточку и покинул поле.

Пачука воспользовалась преимуществом и надавила, но благодаря Куртуа так и не сумела открыть счет. И лишь на 35-й минуте Беллингем отличным ударом наконец забил первый гол. А под занавес тайма Гюлер обеспечил Реалу комфортное преимущество.

Во втором тайме мексиканцы действовали еще быстрее. Едва получив мяч, сразу босались в атаку и таким образом создали несколько хороших моментов. Но на 70-й минуте Вальверде похоронил их надежды на камбек.

Вскоре Пачука благодаря рикошету все же отыграла один мяч, но больше забить Реалу не смогла.

Статистика матча Реал - Пачука Клубного чемпионата мира

Реал - Пачука 3:1

Голы: Беллингем, 35, Гюлер, 43, Вальверде, 70 - Монтиель, 80

Ожидаемые голы (xG): 1.06 - 1.67

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 8 - 25

Удары в створ: 3 - 11

Угловые: 2 - 7

Фолы: 8 - 16

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