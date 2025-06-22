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Футбол

Дубль Йылдыза принес Ювентусу уверенную победу над Видадом

Марокканский клуб оказал серьезное сопротивление.
Сегодня, 21:02       Автор: Андрей Безуглый
Кенан Йылдыз / Getty Images
Кенан Йылдыз / Getty Images

В воскресенье, 22 июня, Ювентус играл с Видадом в рамках второго тура клубного ЧМ.

Уже на 6-й минуте защитник марокканского клуба срезал мяч в собственные ворота, а еще через 10 минут Йылдыз пушечным ударом издалека удвоил преимущество.

Еще до перерыва Видад сумел отыграть один мяч, и в целом марокканский клуб старался не играть вторым номером.

Во втором тайме Ювентус ослабил давление, однако моменты все равно продолжили создаваться. Видад чудом не пропустил еще несколько, но вскоре команда все же посыпалась.

На 69-й минуте Йылдыз уверенно оформил дубль, Видад попытался бросить все силы вперед ради результата, и Влахович забил последний гол в матче.

Статистика матча Ювентус - Видад Клубного чемпионата мира

Ювентус - Видад 4:1
Голы: Бутуиль (автогол), 6, Йылдыз, 16, 69, Влахович (пенальти), 90+4

Ожидаемые голы (xG): 2.68 - 1.8
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 9 - 15
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 5 - 4
Фолы: 15 - 17

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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