Аль-Айн одержал утешительную победу над Видадом

Эмиратский гранд набрал первые и последние очки в группе Клубного чемпионата мира.

"Красные" Касабланки оформили быстрый мяч. На 4-й минуте Видад разыграл образцовую комбинацию. Амрабат бросил Мунира в прорыв по правому флангу, а тот прострелил в штрафную на Майлулу, а он принял мяч и отправил в ближний угол.

Эмиратский гранд очнулся на экваторе тайма. Видад дважды спас Бенабид – парировал удар Лабы с острого угла и Рабье головой под перекладину. Перед перерывом Лаба сравнял счет, уверенно реализовав одиннадцатиметровый.

На старте второй половины Аль-Айн вышел вперед. Это Каку в атаке вторым темпом классно пробил в девятку метров с 15-ти. "Красные" могли быстро отыграться, но Патрисиу справился с ударом Лорча в упор. Больше цифры на табло не изменились.

Статистика матча Видад – Аль-Айн Клубного чемпионата мира

Видад – Аль-Айн – 1:2

Голы: Майлула, 4 – Лаба, 45+1 (пенальти), Каку, 50

Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 2.86

Владение мячом: 50 % - 50 %

Удары: 12 - 18

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 4 - 5

Фолы: 22 - 11

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