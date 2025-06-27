iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аль-Айн одержал утешительную победу над Видадом

Эмиратский гранд набрал первые и последние очки в группе Клубного чемпионата мира.
Сегодня, 00:06       Автор: Антон Федорцив
Видад – Аль-Айн / Getty Images
Видад – Аль-Айн / Getty Images

"Красные" Касабланки оформили быстрый мяч. На 4-й минуте Видад разыграл образцовую комбинацию. Амрабат бросил Мунира в прорыв по правому флангу, а тот прострелил в штрафную на Майлулу, а он принял мяч и отправил в ближний угол.

Эмиратский гранд очнулся на экваторе тайма. Видад дважды спас Бенабид – парировал удар Лабы с острого угла и Рабье головой под перекладину. Перед перерывом Лаба сравнял счет, уверенно реализовав одиннадцатиметровый.

На старте второй половины Аль-Айн вышел вперед. Это Каку в атаке вторым темпом классно пробил в девятку метров с 15-ти. "Красные" могли быстро отыграться, но Патрисиу справился с ударом Лорча в упор. Больше цифры на табло не изменились.

Статистика матча Видад – Аль-Айн Клубного чемпионата мира

Видад – Аль-Айн – 1:2
Голы: Майлула, 4 – Лаба, 45+1 (пенальти), Каку, 50

Ожидаемые голы (xG): 1.85 - 2.86
Владение мячом: 50 % - 50 %
Удары: 12 - 18
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 4 - 5
Фолы: 22 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клубный чемпионат мира Аль-Айн Видад

Статьи по теме

Клубный чемпионат мира-2025: Манчестер Сити разгромил Ювентус и вышел с первого места в группе Клубный чемпионат мира-2025: Манчестер Сити разгромил Ювентус и вышел с первого места в группе
Полузащитник Манчестер Сити больше не поможет команде на КЧМ-2025 Полузащитник Манчестер Сити больше не поможет команде на КЧМ-2025
Боруссия Д переиграла Ульсан, Флуминенсе расписал ничью с Мамелоди Сандаунз Боруссия Д переиграла Ульсан, Флуминенсе расписал ничью с Мамелоди Сандаунз
Мбаппе возобновил тренировки с Реалом Мбаппе возобновил тренировки с Реалом

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус – Манчестер Сити, Зальцбург – Реал Мадрид
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Манчестер Юнайтед согласовал трансфер лидера Брентфорда
Другие страны00:15
Клубный чемпионат мира-2025: Манчестер Сити разгромил Ювентус и вышел с первого места в группе
Другие страны00:06
Аль-Айн одержал утешительную победу над Видадом
Вчера, 23:57
Футбол23:57
Манчестер Сити легко разгромил Ювентус, укрепив лидерство в группе
Европа23:43
Молодежку сборной Германии обвинили в краже пивных кружек
ММА23:29
Экс-претендент на титул UFC грезит боем против легендарного рестлера
Европа23:05
Валенсия сумела профинсировать строительство нового стадиона
Европа22:52
Бавария согласовала договор с лучшим бомбардиром молодежного Евро-2025
Европа22:18
Нидерландский гранд сумел сохранить своего игрока несмотря на интерес Барселоны
НБА22:11
Звезда Лейкерс отказался продлевать контракт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK