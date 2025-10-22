Зиеш нашел новый клуб

Вингер будет играть на родине предков.

Бывший лидер амстердамского Аякса Хаким Зиеш определился с карьерным будущим. Опытный нападающий будет выступать за касабланкский Видад, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Марокканский гранд подпишет звезду национальной команды бесплатно. Зиеш с лета остается свободным агентом. Сезон 2024/25 он начал в стамбульском Галатасарае, а завершил в составе катарского Аль-Духаиля.

Зиеш родился и вырос в нидерландском Дронтене. После выступлений на юношеско-молодежном уровне за сборные Нидерландов вингер решил играть за Марокко. Он дебютировал в рядах "Атласских львов" в 2015 году.

К слову, аргентинец Лионель Месси близок к подписанию контракта с американским Интером Майами.

