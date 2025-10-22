iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Зиеш нашел новый клуб

Вингер будет играть на родине предков.
Сегодня, 18:19       Автор: Антон Федорцив
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Бывший лидер амстердамского Аякса Хаким Зиеш определился с карьерным будущим. Опытный нападающий будет выступать за касабланкский Видад, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Марокканский гранд подпишет звезду национальной команды бесплатно. Зиеш с лета остается свободным агентом. Сезон 2024/25 он начал в стамбульском Галатасарае, а завершил в составе катарского Аль-Духаиля.

Зиеш родился и вырос в нидерландском Дронтене. После выступлений на юношеско-молодежном уровне за сборные Нидерландов вингер решил играть за Марокко. Он дебютировал в рядах "Атласских львов" в 2015 году.

К слову, аргентинец Лионель Месси близок к подписанию контракта с американским Интером Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаким Зиеш Видад

Статьи по теме

Аль-Айн одержал утешительную победу над Видадом Аль-Айн одержал утешительную победу над Видадом
Манчестер Сити спокойно справился с марокканским соперником в своем стартовом матче КЧМ-2025 Манчестер Сити спокойно справился с марокканским соперником в своем стартовом матче КЧМ-2025
Роналду заинтересовал очередного участника Клубного ЧМ-2025 Роналду заинтересовал очередного участника Клубного ЧМ-2025
Фанат русского мира из Челси продолжит карьеру в Галатасарае Фанат русского мира из Челси продолжит карьеру в Галатасарае

Видео

Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео
Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 121:24
Хорнер нашел инвесторов для покупки конюшни Формулы-1
Европа20:41
Ньюкасл тайно пролонгировал звезду команды
Лига конференций20:18
"Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором
Лига конференций20:06
Шовковский оценил уровень Самсунспора
Бокс19:40
"С Тайсоном ты никогда не знаешь": Менеджер Усика ответил, возможен ли третий бой с Фьюри
Европа19:29
Реал определился с судьбой Алабы
Бокс18:59
"Слишком рано": Экс-чемпион оценил готовность Итаумы к бою с Усиком
НХЛ18:55
Кросби установил новый клубный рекорд
Лига конференций18:35
Ближайший матч Лиги конференций станет для Шахтера юбилейным в еврокубках
Другие страны18:19
Зиеш нашел новый клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK