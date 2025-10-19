iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Месси определился с карьерным будущим

Аргентинец не будет делать резких движений.
Сегодня, 10:36       Автор: Антон Федорцив
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси проводит второй полный сезон за Интер Майами. Нападающий близок к продлению контракта с американским клубом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Переговоры сторон находятся в финальной стадии. Действующий договор Месси с "цаплями" рассчитан до 31 декабря. Аргентинец полностью сосредоточен на проекте Интера Майами.

В сезоне-2025 Месси провел 28 матчей в МЛС, в которых оформил 29 голов и 19 ассистов. Флоридцы финишировали третьими в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф они встретятся с Нэшвиллом.

Кстати, параллельно Месси решил организовать турнир для молодых футболистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

Месси хет-триком Нэшвиллу закрыл регулярку МЛС Месси хет-триком Нэшвиллу закрыл регулярку МЛС
Месси организует международный футбольный турнир Messi Cup Месси организует международный футбольный турнир Messi Cup
Экстра-лига по футзалу: Фурнитура противостоит Киеву, ХИТ встретится с Тайр Экспертом Экстра-лига по футзалу: Фурнитура противостоит Киеву, ХИТ встретится с Тайр Экспертом
Назван соперник Чисоры для юбилейного боя Назван соперник Чисоры для юбилейного боя

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Ливерпуль против МЮ, матчи Ювентуса, Милана и Реала
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Футзал14:25
Экстра-лига по футзалу: Фурнитура противостоит Киеву, ХИТ встретится с Тайр Экспертом
Бокс14:05
Назван соперник Чисоры для юбилейного боя
Формула 113:57
Пиастри признал проблемы на Гран-при США
Европа13:25
Нойер стал рекордсменом Бундеслиги, превзойдя Мюллера
Теннис13:18
Джокович повторил невероятное достижение Федерера
Бокс12:48
"Больше нечего достигать": Экс-чемпион посоветовал Усику завершить карьеру
Европа12:46
Скандальный нападающий Марселя повторил рекорд обладателя Золотого мяча
Украина12:15
УХЛ: Шторм примет Сокол
Формула 111:59
Хэмилтон расхвалил Феррари после квалификации Гран-при США
Мотоспорт11:27
Фернандес неожиданно триумфовал на Мото Гран-при Австралии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK