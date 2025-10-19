Месси определился с карьерным будущим

Аргентинец не будет делать резких движений.

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси проводит второй полный сезон за Интер Майами. Нападающий близок к продлению контракта с американским клубом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Переговоры сторон находятся в финальной стадии. Действующий договор Месси с "цаплями" рассчитан до 31 декабря. Аргентинец полностью сосредоточен на проекте Интера Майами.

В сезоне-2025 Месси провел 28 матчей в МЛС, в которых оформил 29 голов и 19 ассистов. Флоридцы финишировали третьими в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф они встретятся с Нэшвиллом.

Кстати, параллельно Месси решил организовать турнир для молодых футболистов.

