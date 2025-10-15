Месси организует международный футбольный турнир Messi Cup
Событие пройдет зимой в Майами.
Аргентинский форвард Лионель Месси на своей официальной странице в Instagram объявил о проведении первого турнира Messi Cup для молодых футболистов.
"Рад, что наконец могу поделиться этим с вами. В декабре Майами примет особенный молодежный футбольный турнир, в котором примут участие некоторые из лучших клубов мира. Будущее футбола будет представлено во всей красе. Это не просто матчи - нас ждут несколько невероятных дней с множеством других интересных событий. Этот турнир - о следующем поколении. Надеюсь, вам понравится! Это - Messi Cup".
Соревнования пройдут с 9 по 14 декабря, а организатором выступит продюсерская компания Месси 525 Rosario.
Участие примут молодежные команды Интер Майами, Барселоны, Манчестер Сити, Ривер Плейт, Интер Милан, Ньюэллс Олд Бойз, Атлетико Мадрид и Челси. Всего запланировано 18 поединков.
Ночью Месси принял участие в товарищеском матче сборной Аргентины против Пуэрто-Рико, но не сумел отметиться голами.
