iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Месси организует международный футбольный турнир Messi Cup

Событие пройдет зимой в Майами.
Сегодня, 11:38       Автор: Василий Войтюк
Лео Месси / Getty Images
Лео Месси / Getty Images

Аргентинский форвард Лионель Месси на своей официальной странице в Instagram объявил о проведении первого турнира Messi Cup для молодых футболистов.

"Рад, что наконец могу поделиться этим с вами. В декабре Майами примет особенный молодежный футбольный турнир, в котором примут участие некоторые из лучших клубов мира. Будущее футбола будет представлено во всей красе. Это не просто матчи - нас ждут несколько невероятных дней с множеством других интересных событий. Этот турнир - о следующем поколении. Надеюсь, вам понравится! Это - Messi Cup".

Соревнования пройдут с 9 по 14 декабря, а организатором выступит продюсерская компания Месси 525 Rosario.

Участие примут молодежные команды Интер Майами, Барселоны, Манчестер Сити, Ривер Плейт, Интер Милан, Ньюэллс Олд Бойз, Атлетико Мадрид и Челси. Всего запланировано 18 поединков.

Ночью Месси принял участие в товарищеском матче сборной Аргентины против Пуэрто-Рико, но не сумел отметиться голами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

Статьи по теме

Месси не забивал во время разгрома Пуэрто-Рико Месси не забивал во время разгрома Пуэрто-Рико
Месси установил рекорд в МЛС, оформив очередной дубль Месси установил рекорд в МЛС, оформив очередной дубль
Месси, Альба и Суарес покуражились в матче МЛС, оформив разгромную победу Месси, Альба и Суарес покуражились в матче МЛС, оформив разгромную победу
Интер Майами с ассистентским хет-триком Месси и дублем Альбы разгромил соперника Интер Майами с ассистентским хет-триком Месси и дублем Альбы разгромил соперника

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Формула 116:51
Мерседес объявил пилотов на сезон-2026
НХЛ16:10
Аутсайдер НХЛ обновил рекорд посещаемости
Европа15:36
Барселона пролонгировала звезду команды
НБА15:00
Даллас определился с судьбой тренера
ЧМ-202614:30
Украина в отборе на ЧМ-2026: что будет дальше и какие расклады?
НХЛ14:28
Кросби установил очередные достижения в НХЛ
Европа13:57
Тоттенхэм вернул бывшего функционера
Украина13:30
УХЛ: Шторм примет Крыжинку Кэпиталз
Украина13:25
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
Теннис13:05
Киченок вышла в полуфинал японского турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK