Месси не забивал во время разгрома Пуэрто-Рико
После завершения квалификации к чемпионату мира в Южной Америке, командам остается до следующего лета играть товарищеские матчи.
Национальная сборная Аргентины встретилась с Пуэрто-Рико в США, на родном стадионе Интер Майами, за который выступает Лео Месси.
По такому случаю легендарный ветеран отыграл все 90 минут, но не сумел отметиться хотя бы одним голом в матче, где его команда забила целых шесть мячей.
Тем не менее на счету Месси два результативных паса.
Аргентина - Пуэрто-Рико 6:0
Голы: МакАллистер, 14, 36, Монтиэль, 23, Эчеваррия, 64 (автогол), Л.Мартинес, 79, 84
Напомним, что накануне несколько сборных вышли на чемпионат мира 2026 года, увеличив число участников до 28-ми.
