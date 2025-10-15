Месси не забивал во время разгрома Пуэрто-Рико

Аргентина легко разобралась с соперником в товарищеском матче.

После завершения квалификации к чемпионату мира в Южной Америке, командам остается до следующего лета играть товарищеские матчи.

Национальная сборная Аргентины встретилась с Пуэрто-Рико в США, на родном стадионе Интер Майами, за который выступает Лео Месси.

По такому случаю легендарный ветеран отыграл все 90 минут, но не сумел отметиться хотя бы одним голом в матче, где его команда забила целых шесть мячей.

Тем не менее на счету Месси два результативных паса.

Аргентина - Пуэрто-Рико 6:0

Голы: МакАллистер, 14, 36, Монтиэль, 23, Эчеваррия, 64 (автогол), Л.Мартинес, 79, 84

Напомним, что накануне несколько сборных вышли на чемпионат мира 2026 года, увеличив число участников до 28-ми.

