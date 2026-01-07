Месси рассказал, кем видит себя после завершения карьеры

Предпочел бы быть владельцем клуба, а не тренером.

Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал для Ole, кем он видит себя после завершения карьеры футболиста.

Честно говоря, я не представляю себя тренером. Мне нравится идея быть менеджером, но если бы мне пришлось выбирать, я предпочел бы роль владельца.

Читай также: Бавария планирует дождаться лета ради бесплатного трансфера звезды Кристал Пэлас

"Иметь возможность владеть собственным клубом и развивать его, начиная с самых низов, предоставляя молодым игрокам и другим людям возможность развиваться и достигать чего-то важного - это привлекает меня больше всего", — цитирует слова аргентинца издание.

Ранее сообщалось, что Жоан Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!