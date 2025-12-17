iSport.ua
Кандидат в президенты Барселоны Марк Сирия рассказал о планах

Предвыборные обещания.
Сегодня, 16:20       Автор: Валентина Чорноштан
Камп Ноу / Getty Images
Камп Ноу / Getty Images

Кандидат в президенты Барселоны Марк Сирия обещает вернуть Лионеля Месси в клуб, пишет ESPN.

Во время мероприятия, посвящённого началу его предвыборной кампании 16 декабря, 46-летний экономист заявил, что хочет, чтобы отношения Месси с Барселоной были похожи на отношения Майкла Джордана с Nike.

Также он отметил, что возвращение Месси в структуру клуба может улучшить финансовое положение команды.

Помимо высказываний об аргентинце, Сирия не обошёл вниманием мадридский Реал, предположив, что клуб скрывает плохие результаты команды за действиями против Барселоны, намекая на дело Негрейры.

Ранее звезда Барселоны получила вариант продолжения карьеры в МЛС.

