Бразильский защитник переходит во Вольфсбург до 2030 года
Первый зимний трансфер.
Немецкий клуб официально объявил о первом трансфере зимнего окна.
С 1 января 2026 года бразильский центральный защитник Клейтон перейдёт в немецкий Вольфсбург из Фламенго, сообщает официальный аккаунт команды в Х.
Welcome, Cleiton! 🇧🇷👋— VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) December 17, 2025
Brazilian defender #Cleiton arrives at the club from@Flamengo and has signed a contract with the Wolves until June 30, 2030! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Y6wS2XweS8
Отмечается, что защитник подписал долгосрочный контракт с немецким клубом до 30 июня 2030 года.
На счету Клейтона 21 матч во всех турнирах без результативных действий.
К слову, главный тренер Бенфики высказался о Судакове.
