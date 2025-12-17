iSport.ua
Бразильский защитник переходит во Вольфсбург до 2030 года

Первый зимний трансфер.
Сегодня, 15:57       Автор: Валентина Чорноштан
Клейтон / twitter.com
Клейтон / twitter.com

Немецкий клуб официально объявил о первом трансфере зимнего окна.

С 1 января 2026 года бразильский центральный защитник Клейтон перейдёт в немецкий Вольфсбург из Фламенго, сообщает официальный аккаунт команды в Х.

Отмечается, что защитник подписал долгосрочный контракт с немецким клубом до 30 июня 2030 года.

На счету Клейтона 21 матч во всех турнирах без результативных действий.

К слову, главный тренер Бенфики высказался о Судакове.

