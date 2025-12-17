iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украинский защитник попал в сферу интересов клубов Бундеслиги

Эвертон рискует потерять Миколенко.
Сегодня, 17:19       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По информации TEAMtalk,, Айнтрахт и РБ Лейпциг заинтересованы в подписании украинца следующим летом на правах свободного агента.

Отмечается, что руководство Эвертона хочет сохранить Миколенко в команде, однако не спешит продлевать контракт с игроком. На данный момент между руководством клуба и представителями футболиста нет договорённости.

В текущем сезоне Миколенко провёл 15 матчей за Эвертон во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Добавим, что ранее другая немецкая команда уже осуществила трансфер защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

Статьи по теме

Довбик и Миколенко могут оказаться в одном клубе Довбик и Миколенко могут оказаться в одном клубе
Итальянский гранд проявляет интерес к Миколенко Итальянский гранд проявляет интерес к Миколенко
Проигрыш Эвертона не помешал Миколенко получить хорошую оценку Проигрыш Эвертона не помешал Миколенко получить хорошую оценку
У Динамо серьезные кадровые потери перед матчем с Ноа У Динамо серьезные кадровые потери перед матчем с Ноа

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Лига конференций18:47
У Динамо серьезные кадровые потери перед матчем с Ноа
Европа18:40
Клопп выбрал величайших тренеров в истории
НБА18:30
Леброн рассказал, как остаётся конкурентоспособным в 40 лет
Европа17:59
Манчестер Юнайтед хочет усилить центр поля соотечественником Роналду по сборной
Другие страны17:57
Звезда Интер Майами продлил контракт с клубом
Формула 117:26
ФИА показала, как будет выглядеть болиды в новом сезоне
Европа17:19
Украинский защитник попал в сферу интересов клубов Бундеслиги
НХЛ16:38
Форвард Эдмонтон Ойлерз стал первым немцем с 1000 очков в НХЛ
Европа16:20
Кандидат в президенты Барселоны Марк Сирия рассказал о планах
Европа15:57
Бразильский защитник переходит во Вольфсбург до 2030 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK