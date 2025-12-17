Украинский защитник попал в сферу интересов клубов Бундеслиги

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По информации TEAMtalk,, Айнтрахт и РБ Лейпциг заинтересованы в подписании украинца следующим летом на правах свободного агента.

Отмечается, что руководство Эвертона хочет сохранить Миколенко в команде, однако не спешит продлевать контракт с игроком. На данный момент между руководством клуба и представителями футболиста нет договорённости.

В текущем сезоне Миколенко провёл 15 матчей за Эвертон во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Добавим, что ранее другая немецкая команда уже осуществила трансфер защитника.

