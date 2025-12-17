iSport.ua
Русский Українська
Футбол

У Динамо серьезные кадровые потери перед матчем с Ноа

Не сможет рассчитывать на пятерых игроков.
Сегодня, 18:47       Автор: Валентина Чорноштан
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

В четверг, 18 декабря, состоится матч Лиги конференций, в котором киевское Динамо сыграет против армянского Ноа.

В составе столичного клуба будут отсутствовать Денис Попов, Кристиан Биловар, Виталий Буяльский и Владимир Бражко.

Также главный тренер киевлян Игорь Костюк отметил, что в этом матче не сыграет Алиу Тиаре из-за перебора жёлтых карточек.

Напомним, встреча начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Узнай на ISPORT прогноз на матч Динамо - Ноа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Игорь Костюк назначен главным тренером Динамо Игорь Костюк назначен главным тренером Динамо
Костюк: Я делаю свою работу, решение за руководством Костюк: Я делаю свою работу, решение за руководством
Динамо - Ноа: прогноз на матч Лиги конференций Динамо - Ноа: прогноз на матч Лиги конференций
УПЛ: Шахтер уничтожил Эпицентр, Динамо разгромило Верес, а Рух победил Полтаву УПЛ: Шахтер уничтожил Эпицентр, Динамо разгромило Верес, а Рух победил Полтаву

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Европа20:22
Экс-лидер Баварии может продолжить карьеру в Англии
Другие страны19:47
Яремчук забивает в Кубке Греции второй матч подряд
Украина19:40
УХЛ: Кременчук разгромил Шторм
Европа19:32
Скандал с зарплатой Мбаппе. ПСЖ рискует потерять более 100 млн евро
Бокс19:10
Егор Голуб впервые рассказал о работе с Энтони Джошуа
Европа18:59
Интер нашел замену травмированному лидеру в Хорватии
Лига конференций18:47
У Динамо серьезные кадровые потери перед матчем с Ноа
Европа18:40
Клопп выбрал величайших тренеров в истории
НБА18:30
Леброн рассказал, как остаётся конкурентоспособным в 40 лет
Европа17:59
Манчестер Юнайтед хочет усилить центр поля соотечественником Роналду по сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK