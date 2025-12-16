Динамо - Ноа: прогноз на матч Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и армянской командой.

В четверг, 18 декабря, киевское Динамо проведет последний матч в рамках Лиги конференций — на этот раз киевлянам предстоит сыграть против армянскому клубу Ноа.

После поражения в предыдущем матче киевляне потеряли теоретические шансы занять место выше 25-го и выйти в плей-офф турнира.

Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициенты на матч Лиги конференций

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Ноа:

Победа Динамо - 2,10

Ничья - 3,60

Победа Ноа - 3,25

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Ноа.

